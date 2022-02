Draghi a Genova, Signorini: "Vera sfida del Pnrr sarà applicare procedure semplificate"

di Marco Innocenti

E' partito presentando al premier Draghi i numeri del porto di Genova e Savona, il presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini, snocciolando anche le contrazioni registrate con la crisi covid e i rimbalzi del post-pandemia.

"Il Pnrr è un'occasione per compatibilizzare l'operatività della catena logistica e far fronte alle difficoltà - ha detto Signorini - Ma la vera sfida sarà applicare procedure efficaci e semplificate. Le riforme del Pnrr sono un tema molto più delicato di quello che potrebbe apparire. Questo porto ha anticipato alcune delle riforme che lei ha fatto emettere al suo governo, perché ha bisogno di agevolare le possibilità d'investimento".

"La scommessa del Pnrr non è vinta ma crediamo di meritarla - ha aggiunto Signorini - Rispettarei target di aggiudicazione è un indicatore sufficientemente credibile. E' stato ed è un lavoro molto faticoso, che richiede un'attività amministrativa non irrilevante. Il Pnrr ha aumentato la consapevolezza di tutte le amministrazioni sull'importanza dei pareri da ottenere con progetti adeguati e fatti bene. Un punto che ci è stato insegnato dal sindaco Bucci è che è sbagliato concepire le fasi di un progetto in serie, perché così si perde un sacco di tempo".