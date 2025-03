Il grido del latte, l’appello alla Regione dell’allevatore in onda su Benvenuti in Liguria

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Non è la prima volta che Benvenuti in Liguria, la trasmissione di Telenord del mercoledì sera, funge da collegamento tra le istanze del mondo agricolo e la politica.

Il nuovo caso proviene da Campomorone, entroterra del genovesato, con la richiesta d’aiuto di una coppia di giovani agricoltori, neo genitori da pochi mesi.

“In stalla abbiamo qualche decina di pecore e ne lavoriamo il latte. Nel periodo in cui il latte diminuisce, come tanti colleghi, acquistiamo latte di mucca da aziende del vicinato e questo ci consente di fare uno speciale formaggio che garantisce reddito a noi e a chi ci fornisce il prodotto. Adesso, un veterinario Asl ci ha detto che questo procedimento, da sempre praticato, viene dichiarato fuori legge. La nostra operatività è bloccata, almeno per questo formaggio così apprezzato, e di conseguenza l’ economicità di micro comparti d’entroterra” dice Daniele Franchi alla presenza del Cucinosofo, Sergio Rossi.

La richiesta è rivolta alla Regione e in primis al vice presidente Alessandro Piana, titolare delle deleghe più vicine al problema, sebbene, la questione coinvolga, pure, il settore sanitario. In ogni caso, c’è urgenza di risposte al caso specifico per la passione dei due giovani, ma più in generale serve chiarezza sulla legge. Se va modificata all’improvviso una pratica svolta normalmente in decine di stalle, deve essere ufficializzata e non lasciata all’interpretazione del singolo veterinario. Peggio, impensabile proseguire solo in quelle aziende che, ancora, non hanno ricevuto la visita dello scrupoloso dipendente Asl.

Tra le ipotesi delle associazioni di categorie, anch’esse perplesse sulla situazione, l’idea che la soluzione possa giungere dalla creazione di una rete d’impresa con altre aziende: in ogni caso, una novità rispetto alla prassi abituale.“Noi confidiamo in Benvenuti, il sindacato più diretto che seguiamo in tanti ogni mercoledì sera” scherza Daniele Franchi.

Mercoledì prossimo, ore 20.30 su Telenord, il commento del vice presidente Alessandro Piana ospite della nuova puntata da Cisano sul Neva.

