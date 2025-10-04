Il Giro d’Italia 2026 torna in Liguria: arrivo di tappa a Chiavari, si lavora per una partenza di tappa

Dopo due anni di assenza, il Giro d’Italia tornerà in Liguria nel 2026. È ormai certo l’arrivo di tappa a Chiavari, città che ha già accolto la corsa rosa in passato, stavolta con un tracciato disegnato per gli sprinter, ma movimentato nel finale dal Passo del Bracco, sulla stessa strada dell'arrivo di tappa del 2012 a Sestri Levante (foto)

La tappa, attualmente in fase di definizione da parte di Rcs Sport, dovrebbe partire da Viareggio, attraversare il Levante ligure e concludersi sul lungomare chiavarese dopo circa 150 chilometri.

Non si esclude un ulteriore regalo alla Liguria: si lavora infatti per ottenere anche una partenza, magari nel Ponente, toccando le province di Savona e Imperia. La Regione, con il supporto del referente per il Giro Enzo Grenno e delle istituzioni locali, ha costruito una trattativa efficace, riaprendo le porte della Corsa Rosa in un anno importante come il 2025, in cui la Liguria sarà Regione Europea dello Sport.

La conferma definitiva del percorso è attesa a novembre, ma il ritorno del Giro è già una vittoria diplomatica per il territorio, che mira a valorizzare sport, turismo e promozione territoriale.

Chiavari ritrova così la maglia rosa dopo l’ultima partenza del 2015, e si prepara a vivere una nuova giornata di grande ciclismo.

