Il Genoa sfida il Milan, Vieira: “Vogliamo vincere per i tifosi, salvezza? Mai avuto dubbi. Ora lavoriamo per il futuro”

Patrick Vieira non ci gira intorno, con il Milan il mister rossoblu' non si nasconde: “Ora che siamo salvi proveremo a dare una soddisfazione ai tifosi che ci sono sempre stati vicini. Milan è forte, hanno qualità offensive e loro vorranno fare i tre punti per l’Europa. Ma noi cercheremo di finire bene in queste ultime quattro partite che sono importanti. Ora abbiamo noi una responsabilità sulle nostre spalle: dobbiamo fare qualcosa anche per il presidente, per la società e come già detto per la nostra gente”.

Anche col Milan comunque Vieira annuncia che ci sarà spazio per i ragazzi giovani: “Abbiamo dei giocatori che potranno aiutare i nostri giovani”.

Il tecnico rossoblu sorride a chi chiede se ora si può pensare al futuro: “Si, ora siamo salvi e stiamo parlando della prossima stagione”. Insomma avanti con Vieira che aggiunge: "Non ho mai avuto dubbi sulla salvezza. Ho visto un gruppo di giocatori e con tutto lo staff è stata una forza di questo Genoa”.

