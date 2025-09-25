Genoa

Il Genoa rimonta l'Empoli con i giovani: 3-1 al Ferraris e ottavi conquistati

di Filippo Serio

24 sec
Gemacht.it

Il Genoa prosegue il proprio cammino in Coppa Italia battendo l'Empoli in rimonta, il Grifone supera i toscani 3-1 grazie ai gol di Frendrup, Marcandalli ed Ekhator dopo il provvisorio vantaggio blu di Saporiti su punizione.

TABELLINO

MARCATORI: 12' Saporiti, 15' Frendrup, 56' Marcandalli, 83' Ekhator

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Stanciu; V. Carboni, Messias, Grønbæk; Colombo

EMPOLI (3-4-2-1): Perisan; Ebuehi, Guarino, Obaretin; Moruzzi, Yepes, Belardinelli, Carboni F.; Ilie, Saporiti; Popov

