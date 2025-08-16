Il Genoa piace e diverte. Carboni trascinatore e Vieira sorride: “Sono contento”

Patrick Vieira promuove il Genoa dopo il 3-0 rifilato al Vicenza in Coppa Italia con qualificazione. Tutto facile, a parte i primi 15’ contro una squadra di serie C che comunque vuole giocarsi la promozione in B. I rossoblu hanno confermato che il 4-2-3-1 è uno schema che porta occasioni in attacco, ma le prossime gare con Lecce e Juventus diranno se sarà così.

Crescita - Ma la pre season e il Vicenza hanno dato conforto al tecnico francese che è soddisfatto della prestazione: “Non è stato un match facile. Il Vicenza era organizzato e noi, soprattutto nel primo tempo per la loro organizzazione, non siamo riusciti a creare tanto. Mi è piaciuto però lo spirito e come siamo stati in campo e, alla fine, abbiamo dimostrato di essere migliori sull’aspetto fisico e tattico rispetto all’ultima partita giocata. Ma possiamo ancora cresce e migliorare”.

Conferme - Note liete per Carboni non solo per il gol, positiva la gara di Groenback e quella di Masini. Un po’ macchinoso Colombo che però ha lottato. Sempre sicuro Vasquez e poi Stanciu già ispirato e premiato anche per il gol del 3-0 con un tiro al volo splendido che ha fatto applaudire il presidente Sucu in tribuna insieme al ct rumeno Lucescu. Ovazione anche per il pubblico del Ferraris. Ma c’è ancora il mercato che vede Frendrup sempre chiacchierato in orbita Inter. Vieira è tranquillo e si gode il momento, ma è già proiettato al Lecce per la prima di campionato. Per il cammino in Coppa ci sarà l’Empoli da affrontare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.