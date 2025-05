Il Genoa 'nella mani' di Leali: ecco come il portiere rossoblù si è preso la titolarità

All'inizio dell'anno non sarebbe stata nemmeno sua la responsabilità di non far rimpiangere Josep Martinez, volato all'Inter durante l'estate del 2024 dopo due stagioni al Genoa. Per quel compito era stato scelto Pierluigi Gollini, oggi in maglia giallorossa a Roma.

Oggi Nicola Leali si gode i frutti del proprio lavoro e di aver sfruttato alla perfezione l'occasione che gli si era aperta davanti agli occhi: ad ottobre 2024 nella lunga lista degli infortunati del Genoa c'è anche il portiere Gollini, tocca all'ex numero uno del Cesena difendere i pali della porta rossoblù. Il quale, si fa trovare pronto.

Numeri - Con 10 clean sheet e 1 rigore parato in 29 gare, Leali è stato uno dei protagonisti della stagione del Genoa, e fra gli autori di una salvezza in pugno già ad aprile. Con 86 interventi registrati in stagione, Leali si piazza decimo per parate in Serie A, fra cui moltissime decisive per il Grifone.

Momenti top - Già all'esordio da titolare in campionato aveva dimostrato che di lui ci si poteva fidare: in casa contro il Bologna è lui a tenere la barca a galla fino al doppio vantaggio emiliano, poi rimontato da Pinamonti. Senza colpe sui gol subìti, esce fra gli appalusi come tutta la squadra.

Contro il Cagliari è la prima di Vieira sulla panchina rossoblù: sul risultato di 1-1, Leali prima è provvidenziale su Gaetano, poi è mostruoso respingendo la sua conclusione da pochissimi passi. Sarà un altro 2-2 il risultato finale, ottenuto anche grazie a lui.

Migliore in campo Leali al Castellani di Empoli dove il Genoa raccoglie una vittoria fondamentale: 2-1 ai danni dei blu, in mezzo c'è anche il rigore parato dal portiere rossoblù ad Esposito con la complicità del palo: ai fini del risultato, si rivelerà decisivo.

Ad aprile il Genoa vince per l'ultima volta davanti al suo pubblico, battendo 1-0 l'Udinese: e proprio poco prima del gol-partita di Zanoli, è Leali a dire di no a Rui Modesto con un gran riflesso. Tre punti nel sacco e salvezza conquistata.

Formazione - Nel finale di stagione spazio anche per Ben Siegrist, che al momento è rientrato al Rapid Bucarest dopo il prestito. Ma dopo i buoni segnali avuti anche dallo svizzero, la società starebbe lavorando per riportarlo a Genova. Insieme al giovane Sommariva completerebbe il trittico di portieri, con Nicola Leali in testa nelle gerarchie

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.