Il Genoa corre e Vieira ringrazia Sucu: “Parole del presidente mi onorano”. In arrivo Carboni e caccia al bomber

Ancora un allenamento intenso e fisico al Signorini, poi da martedì la squadra rossoblu lavorerà nel ritiro di Moena.

Il tecnico Patrick Vieira intanto ringrazia Dan Sucu per le parole espresse verso di lui: “Dichiarazioni del presidente che mi onorano e che mi caricano di responsabilità. Io sono felice di essere rimasto al Genoa. Sento che ho un’affinità con lui e con tutta la dirigenza”.

I ragazzi di Vieira si preparano al ritiro in Trentino. Il tecnico però ha bisogno ancora di elementi per rinforzare la squadra. Uno dei tasselli più importanti sarà la ricerca di un bomber visto che Pinamonti per ora ha lasciato il Grifone. Sul centravanti Vieira lavorerà su Vitinha mentre il calciomercato racconta che Tengstedt è sempre nel mirino del Genoa con Vieira che ha fatto capire che sarebbe gradito. E dall’Inter è in arrivo Carboni.

Di sicuro il Genoa ritrova un Malinovskyi in forma al pari di Stanciu che ha già messo in mostra le sue qualità tecniche. Arriveranno con qualche giorno di ritardo Norton Cuffy e Vasquez reduci dalle loro Nazionali. Sono giocatori importanti così come Bani che il Genoa vuole tenere a tutti i costi e il tecnico si sta spendendo. Insomma mister Vieira è tranquillo perché sa che il club sta lavorando di squadra e anche Cornet, dopo la conferma di Messias, potrebbe restare. Comunque c’è tempo per tante riflessioni con un’aria positiva che si respira.

Da martedì parlerà di nuovo il pallone mentre i tifosi continuano ad abbonarsi la soglia dei 20mla tesserati già toccata. Ma ci sarà spazio alla vendita libera dopo le prelazioni che hanno confermato ancora una volta la fedeltà rossoblu, che lo stesso Vieira fa capire è un messaggio importante"

