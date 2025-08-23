Genoa - Lecce 0 -
di Filippo Serio
Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio per Sidio Corradi. Squadra con la fascia nera al braccio
Il Genoa apre il campionato di Serie A sfidando il Lecce davanti ai 30mila dello stadio Ferraris.
Prima del fischio d'inizio, le due squadre osservano un minuto di silenzio in ricordo di Sidio Corradi, bandiera rossoblù scomparsa nella notte. Genoa che scende in campo con la fascia nera al braccio.
LA PARTITA
Marcandalli vince il ballottaggio in difesa con Ostigard, posizionandosi al fianco di Vasquez. In attacco Colombo unica punta supportato da Carboni, Stanciu e Gronbaek
Dieci minuti iniziali di grande intensità nei contrasti, il Lecce si fa vedere maggiormente nella metà campo rossoblù mentre il Genoa cerca le sponde di Colombo per poi affondare con i fantasisti.
15' - rischia tantissimo Leali che ritarda a disfarsi del pallone, Coulibaly tocca ma il pallone esce dal campo, fortunatamente per i rossoblù.
22' - E' Banda il primo ammonito dal match, trattenuta su Masini che era risucito a recuperare palla e volare via sulla fascia.
FORMAZIONI UFFICIALI
GENOA (4-2-3-1) Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Gronbaek, Stanciu, Carboni; Colombo All. Vieira
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Camarda, Morente. All. Di Francesco
AMMONITI: Banda (L)
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Addio Sidio Corradi, Claudio Onofri: "Mi insegno' cosa vuol dire essere genoani"
23/08/2025
di Redazione
Genoa, ballottaggio Ostigard-Marcandalli in difesa. Bohinen passa al Venezia
22/08/2025
di Filippo Serio
Vieira carica il Genoa: “Pronti per il Lecce, ma sarà un match duro. Colombo o Vitinha? In attacco abbiamo soluzioni”
21/08/2025
di Giovanni Porcella