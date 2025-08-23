Genoa - Lecce 0

Il Genoa apre il campionato di Serie A sfidando il Lecce davanti ai 30mila dello stadio Ferraris.

Prima del fischio d'inizio, le due squadre osservano un minuto di silenzio in ricordo di Sidio Corradi, bandiera rossoblù scomparsa nella notte. Genoa che scende in campo con la fascia nera al braccio.

LA PARTITA

Marcandalli vince il ballottaggio in difesa con Ostigard, posizionandosi al fianco di Vasquez. In attacco Colombo unica punta supportato da Carboni, Stanciu e Gronbaek

Dieci minuti iniziali di grande intensità nei contrasti, il Lecce si fa vedere maggiormente nella metà campo rossoblù mentre il Genoa cerca le sponde di Colombo per poi affondare con i fantasisti.

15' - rischia tantissimo Leali che ritarda a disfarsi del pallone, Coulibaly tocca ma il pallone esce dal campo, fortunatamente per i rossoblù.

22' - E' Banda il primo ammonito dal match, trattenuta su Masini che era risucito a recuperare palla e volare via sulla fascia.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-2-3-1) Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Gronbaek, Stanciu, Carboni; Colombo All. Vieira

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Camarda, Morente. All. Di Francesco

AMMONITI: Banda (L)

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.