Il futuro di Pra': dal waterfront all'abbraccio con il mare
di Redazione
Progetti, prospettive e sfide di un territorio in evoluzione
Un approfondimento dedicato alla trasformazione di Pra' e al suo rapporto sempre più stretto con il mare. In studio Guido Barbazza, già presidente del Municipio e oggi presidente della Commissione Ingegneria del Mare dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, per analizzare progetti, prospettive e sfide di un territorio in evoluzione.
