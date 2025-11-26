Il futuro di Pra': dal waterfront all'abbraccio con il mare

Un approfondimento dedicato alla trasformazione di Pra' e al suo rapporto sempre più stretto con il mare. In studio Guido Barbazza, già presidente del Municipio e oggi presidente della Commissione Ingegneria del Mare dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, per analizzare progetti, prospettive e sfide di un territorio in evoluzione.

