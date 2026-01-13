Il futuro delle professioni sanitarie, Cerchiaro: "Ecco cosa cambia con la riforma"

Diciotto professioni sanitarie, oltre quattromila professionisti soltanto in Liguria: parliamo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, riunite dal 2018 in un unico Ordine. Figure forse meno note, ma assolutamente indispensabili per il funzionamento quotidiano del sistema salute.

Ne abbiamo discusso, nell'ultima puntata di Salute Sanità, con Antonio Cerchiaro, presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Genova, Imperia e Savona.

Ecco la video intervista in onda mercoledì 13 gennaio alle ore 18 e alle ore 23 su Telenord e telenord.it.





