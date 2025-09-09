Il fascino dell'ignoto: Vittorio Puccio "dona" la vita con il colore a 13 sculture del cimitero di Staglieno

La mostra del medico-fotografo Vittorio Puccio approda a Palazzo Ducale. "Mi sono affezionato allo scultore Santo Varni: in ognuna delle sue statue che sono a Staglieno lui ripete il volto della moglie ma con espressioni diverse". Dopo l'esposizione a Palazzo Ducale, la mostra sarà allestita al Cimitero di Staglieno e poi al Centro Civico Buranello.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.