Il fascino dell'ignoto: Vittorio Puccio "dona" la vita con il colore a 13 sculture del cimitero di Staglieno

di Anna Li Vigni

Progetto fotografico unico e itinerante, pronto a varcare i confini della Liguria

La mostra del medico-fotografo Vittorio Puccio approda a Palazzo Ducale. "Mi sono affezionato allo scultore Santo Varni: in ognuna delle sue statue che sono a Staglieno lui ripete il volto della moglie ma con espressioni diverse". Dopo l'esposizione a Palazzo Ducale, la mostra sarà allestita al Cimitero di Staglieno e poi al Centro Civico Buranello.


