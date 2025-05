Il congresso di Cisl conferma il segretario regionale Maestripieri: "Dobbiamo invertire la rotta che allontana i giovani dalla Liguria"

Invertire la rotta che porta i giovani lontano dalla Liguria: è questo uno degli obiettivi del rieletto segretario regionale di Cisl Luca Maestripieri, votato all'unanimità dagli iscritti durante il congresso del sindacato che si è concluso questa mattina. "Vogliamo creare una Liguria che sia più vicina ai temi del lavoro - spiega -, costruire un microclima rugenerando il lavoro e non solo rivendicando, chiedendo una responsabilità sociale alle imprese". In particolare quelle che arrivano dall'estero, "acquisiscono patrimoni nostri e poi vanno in difficoltà. Ben vengano gli investimenti stranieri purché non siano predatori. Ci vuole grande attenzione anche dalla politica, non ce la facciamo da soli".

Sicurezza - Il tema caldo del mondo sindacale, prima di ogni vertenza, è quello della sicurezza sul lavoro, con dati che continuano ad essere drammatici. "Nella nostra regione ci sono dati allarmanti: bisogna intervenire e fare molto di più - dichiara -. Il Governo ha fatto qualcosa ma è poco. Bisogna mettere in priorità questo tema, non con riunioni fatte all'indomani dell'ennesima tragedia per dire che ci siamo, dare la nostra costernazione e piangere lacrime di coccodrillo. Dobbiamo fare delle cose e finanziarle: se la sicurezza non è un costo ma un investimento bisogna metterci i soldi per avere più ispettori, medici del lavoro, investire in prevenzione e anche fare una grande opera di formazione a cominciare dalle scuole.

Segreteria - Insieme a Maestripieri nella segreteria regionale sono stati eletti e confermati Marco Granara, Paola Bavoso e Claudio Donatini. Conferma anche per i responsabili delle Ast provinciali di Genova, La Spezia, Savona e Imperia: Marco Granara, Antonio Carro, Simone Pesce e Antonietta Pistocco. “La Cisl conferma e rafforza la sua unità e coesione interna dopo questi lunghi mesi di percorso congressuale, culminato nella due giorni di congresso regionale - dice Maestripieri -. Ora però abbiamo il compito di affrontare e dare risposte alle attese di lavoratori e pensionati. Il coraggio della partecipazione deve essere la parola d’ordine per questo nuovo percorso. Siamo vicini ad un traguardo storico perché partecipazione significa la legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl e che nei prossimi arriverà in aula per l’esame finale al Senato e auspichiamo che ci sia una totale convergenza da parte di tutte le forze politiche. I lavoratori diventeranno così protagonisti nelle scelte decisionali delle aziende, anche in Liguria crediamo possa essere il paradigma per creare un sistema virtuoso a vantaggio delle lavoratrici e dei lavoratori che entrano nei consigli di amministrazione delle aziende e per la suddivisione degli utili alle persone che lavorano attraverso la contrattazione sindacale”.

