Il concerto di Tomas Gavazzi chiude a Sestri Levante il XXVII Festival Organistico Internazionale

Domenica 7 settembre 2025, alle ore 21.15, la Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante ospiterà il concerto dell’organista bergamasco Tomas Gavazzi, che segnerà la chiusura del XXVII Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”. Si tratta della seconda volta che la prestigiosa basilica sestrese accoglie un appuntamento di questo festival, noto per il suo carattere itinerante e la valorizzazione del patrimonio organistico regionale.

Il Festival: tradizione e innovazione musicale - Il festival, promosso dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS e diretto da Fabio Macera e Filippo Torre, propone da anni una formula che coniuga la scoperta dei luoghi sacri della Liguria con l’ascolto di repertori organistici di grande valore storico e artistico. L’organo protagonista della serata sarà il “Fratelli Serassi” del 1832, strumento di particolare pregio che permetterà di spaziare tra brani dal Settecento fino alla musica contemporanea.

Un repertorio ricco e trasversale - Il programma del concerto prevede composizioni di Soler, Cabanilles, Balbastre, Paisiello, Morandi, Donizetti, Petrali e Messori, offrendo un percorso sonoro che attraversa secoli di storia musicale. L’esecuzione di Gavazzi metterà in luce le potenzialità timbriche dell’organo Serassi, restituendo al pubblico l’emozione di un repertorio vario e coinvolgente.

Spazio ai giovani talenti - Il concerto rientra nella sezione “Spazio Giovani” del festival, pensata per valorizzare giovani artisti emergenti nel panorama concertistico internazionale. La presenza di Tomas Gavazzi sottolinea l’importanza di offrire visibilità alle nuove generazioni, capaci di portare nuova linfa alla tradizione organistica.

Sostegno istituzionale e accesso gratuito - L’evento è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del progetto “Nuovi percorsi: musica organistica di oggi e di domani”, a favore della creatività contemporanea. Collaborano anche il Comune di Sestri Levante, la Regione Liguria e il Centro Latte Rapallo. L’ingresso è libero e gratuito, un’occasione imperdibile per avvicinarsi alla grande musica in un contesto suggestivo e ricco di storia.

