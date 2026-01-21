Il Cimitero di Staglieno premiato dal Fai: ottavo ne "I luoghi del cuore".

Il Cimitero Monumentale di Staglieno è tra i vincitori del bando nazionale della XII edizione de "I Luoghi del Cuore", il più importante programma del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano.

Il progetto presentato dal Comune di Genova si è classificato ottavo a livello nazionale, risultando primo tra i candidati liguri, ottenendo un cofinanziamento di 21mila euro.

"Il riconoscimento ottenuto dal Cimitero Monumentale di Staglieno conferma il valore civico e identitario di un luogo che è parte fondamentale della storia della città - commenta l'assessore ai Servizi civici Emilio Robotti - Questo risultato premia il lavoro svolto dal Comune insieme alle associazioni e ai cittadini e ci consente di proseguire nel percorso di tutela e valorizzazione di un patrimonio che viene restituito alla città e ai visitatori non solo come luogo di memoria e raccoglimento, ma anche come museo a cielo aperto, capace di raccontare la straordinaria ricchezza artistica e culturale di Genova".

"Staglieno rappresenta un patrimonio artistico e antropologico di eccezionale profondità, un monumento di rilevanza internazionale, capace di raccontare la storia, l'arte e la società genovese dell'Otto e del Novecento.

