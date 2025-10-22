Cultura

Il cielo di Sestri Ponente negli occhi di un giovane

di Anna Li Vigni - Simone Galdi

Un’occasione per riflettere sul valore dell’osservazione astronomica, sul rapporto tra giovani e scienza e sull’importanza di coltivare la curiosità

Gemacht.it

Un viaggio tra le stelle guidato dallo sguardo curioso di un giovane studente, Lorenzo Condello, appassionato di astronomia e desideroso di condividere la bellezza del cielo sopra Sestri Ponente.

Per focalizzare l'argomento, la parola a due esperti del settore: Pino Vespertino e Marco Signorini, entrambi profondi conoscitori del cielo e della strumentazione astronomica. Grazie alla loro esperienza con i telescopi, aiutano tutti a esplorare l’universo che ci sovrasta, con un linguaggio semplice, accessibile e affascinante. Un’occasione per riflettere sul valore dell’osservazione astronomica, sul rapporto tra giovani e scienza, e sull’importanza di coltivare la curiosità e la meraviglia verso ciò che ci circonda – anche (e soprattutto) quando si guarda verso l’alto.

