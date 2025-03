Il Centro Italiano Femminile celebra gli 80 anni. Bucci si commuove per la madre Maria Assunta

Il CIF - Centro Italiano Femminile - ha celebrato ieri gli 80 anni di storia, con un convegno che ha riunito vari presidenti delle sezioni regionali nella Prefettura di Genova, alla presenza di cittadinanza e istituzioni locali.

Cos'è il CIF - Il Centro Italiano Femminile (CIF) è un’associazione di ispirazione cattolica fondata nel 1944, con l’obiettivo di promuovere e difendere i diritti delle donne e delle famiglie, contribuendo alla costruzione di una società più equa e solidale. Da 80 anni, il CIF si impegna a valorizzare il ruolo della donna in tutti gli ambiti della vita sociale, culturale e politica, promuovendo il rispetto della dignità umana e l’uguaglianza di genere.

CIF Genova - Il CIF di Genova nacque nel 1945, quale associazione femminile con impegno di formazione e di presenza della donna nella vita della società italiana in previsione del voto alle donne. Il C.I.F. collabora a formare e promuovere la donna come soggetto responsabile in grado di esercitare i propri diritti e i propri doveri, in una democrazia viva e operosa. A Genova le iniziative dell’Associazione nascono da indicazioni e proposte visibili sul territorio e che vengono attivate in sede di Consiglio.

Marco Bucci - A prendere la parola durante il convegno anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, la cui madre, Maria Assunta Borghi, che oggi ha 93 anni, ha collaborato con il CIF in passato: "Sarebbe voluta venire ma non è stato possibile, vi porto i suoi saluti" - ha detto un commosso Bucci - "il CIF è una realtà importantissima per il suo impegno nella società civile: ha fatto in modo che le donne si appropriassero del proprio ruolo nella società civile: non solo in ambito familiare, ma anche in ambiente politico, economico, amministrativo, e di aiuto al prossimo. Siamo tutti consapevoli che spesso le donne lavorano più degli uomini, e purtroppo ancora oggi questo non viene riconosciuto, anche dal punto di vista salariale. Il CIF ha sempre riconosciuto questo valore, contribuendo alla crescita della società civile"

