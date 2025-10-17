Il Cannone suona per il Gaslini: il vincitore del Premio Paganini in concerto al Carlo Felice
di Stefano Rissetto
L’artista premiato si esibirà con l’accompagnamento dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta per l’occasione dal maestro Philipp von Steinaecker
Sarà un evento unico a chiudere la 58ª edizione del Premio Paganini: domenica 26 ottobre alle ore 18, il Teatro Carlo Felice ospiterà il concerto di gala che vedrà protagonista il vincitore o la vincitrice del prestigioso concorso internazionale, con in mano il leggendario Cannone, il violino appartenuto a Niccolò Paganini.
L’artista premiato si esibirà con l’accompagnamento dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta per l’occasione dal maestro Philipp von Steinaecker, in un programma che include un concerto per violino e orchestra di Paganini e la Sinfonia n. 8 in sol maggiore, op. 88 di Antonín Dvorák.
Ma la serata non sarà solo all’insegna della grande musica: l’evento ha anche una forte finalità benefica. Il ricavato del concerto – così come quello di un secondo appuntamento previsto al Museo Diocesano – sarà infatti devoluto all’Istituto Giannina Gaslini attraverso un contributo alla Fondazione Gaslininsieme ETS.
Nel corso della serata è previsto un videomessaggio dell’Arcivescovo di Genova, Marco Tasca, e la sindaca Silvia Salis insieme al presidente del Premio Giovanni Panebianco conferiranno il titolo di Paganini Ambassador a personalità che si sono distinte nella promozione della cultura e della musica, con particolare attenzione all’arte del violino.
I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice, nei canali di vendita ufficiali e online su Vivaticket
.
Chi desidera sostenere l’iniziativa con una donazione può farlo tramite bonifico alla Fondazione Gaslininsieme ETS, utilizzando l’IBAN
IT40 V 03332 01400 000000965984 e specificando nella causale:
"Concerto di chiusura 58° Premio Paganini".
