Il Canaletto trionfa nel centesimo palio del Golfo della Spezia

Il Canaletto ha vinto la centesima edizione del Palio del Golfo della Spezia, suggellando un percorso di grande forma già emerso nelle gare pre-Palio. Al seccondo posto il Portovenere, mentre la competizione è stata segnata da un finale acceso a causa dell'affondamento parziale dell’imbarcazione vincitrice e delle conseguenti proteste.

Affondamento contestato – Al termine della gara, la barca del Canaletto è stata circondata da tifosi e dirigenti in festa, finendo per affondare parzialmente. Un episodio ritenuto grave da alcuni osservatori e contestato dalle borgate rivali, in particolare Marola e Cadimare, che hanno protestato sostenendo che una barca in quelle condizioni non dovrebbe essere dichiarata vincitrice.

Tensioni sugli spalti – La situazione ha generato forti tensioni tra le tifoserie e si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

Categoria Junior – Nella gara dedicata agli equipaggi junior ha vinto il Fezzano, che si è imposto con il tempo di 5.40.71. L’equipaggio era composto da Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Francesco Bocchetti e Nicola Castellano, con Elisa De Giorgi al timone. Portovenere si è classificato secondo in 5.43.74, seguito da Cadimare in 5.44.68.

Soddisfazione a Fezzano – Il capo borgata Jacopo Conti ha commentato con soddisfazione: “Eravamo i campioni in carica e lo abbiamo dimostrato, anche se c’è stata la sostituzione di un armo con un altro dello stesso valore”.

Categoria femminile – Tra le donne ha vinto il Fossamastra per la seconda volta, con il tempo di 6.09.16. Lerici si è piazzato al secondo posto con 6.12.14, mentre Fezzano ha chiuso terzo in 6.15.89. Le atlete vincitrici hanno commentato: “È stata una emozione grandissima, abbiamo lottato per portare a casa questa vittoria”.

