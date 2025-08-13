Il caldo non da tregua alla Liguria, bollino rosso anche a Ferragosto

Chi vorrà mettersi davanti alla griglia per passare un Ferragosto con amici e parenti a Genova dovrà fare i conti con un caldo ancora estremo, il Ministero della Salute ha infatti emesso il bollino rosso per ondate di calore anche per la giornata di venerdì 15 agosto, il terzo consecutivo nel capoluogo della Liguria.

Oggi, mercoledì 13 agosto, è infatti il primo giorno in cui scatta l'allerta massima per ondate di calore, dopo due giorni di bollino arancione, durante le qualisi sono registrate in tutta la Liguria temperature molto elevate, raggiungendo il picco di 45 gradi di temperatura percepita a Genova.

In queste condizioni Asl, ospedali e strutture sociosanitarie devono rispettare una serie di norme. In particolare, sono previste dimissioni protette per soggetti a rischio (anziani e fragili), ossia garantendo assistenza e possibilità di difesa dalle ondate di calore.

Previsioni - Secondo Arpal, centro meteo regionale, oggi velature interesseranno soprattutto il Centro-Ponente per l’intera giornata, con locali addensamenti cumuliformi in particolare sulle Alpi Liguri. Sul resto del territorio il cielo sarà sereno.

Temperature – Valori minimi stazionari e massime stazionarie o in lieve calo: a Genova la colonnina di mercurio toccherà i 36 gradi.

Umidità – Si manterrà su livelli medio-bassi, attenuando parzialmente la percezione dell’afa.

Venti – Prevalentemente settentrionali su tutti i rilievi, a regime di brezza lungo le coste.

Mare – Poco mosso o calmo per gran parte della giornata.

Tra i consigli utili da seguire in caso di livello di allerta arancione o rosso:

Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)

Evita le zone particolarmente trafficate

Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche

Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica

Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci

Evita di metterti in viaggio nelle ore più calde (11.00 - 18.00) e porta con te scorte di acqua

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina al sole

Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.