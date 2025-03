Il calcio ai tempi di Renzo Fossati: l'amarcord in scena a We Are Genoa

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il calcio ai tempi di Renzo Fossati presidente del Genoa. Erano gli anni tra il 1974 e il 1985, quando poi gli subentrò Aldo Spinelli. Il racconto di quel periodo è andato in scena a We Are Genoa, dove tra gli altri era ospite Gianni Fossati, ex pallanuotista, direttore sportivo del Bogliasco pallanuoto e figlio di Renzo.

Grazie al contributo di Claudio Onofri in studio e Roberto Pruzzo in collegamento, entrambi giocatori simbolo e capitani del Genoa di u sciu Rensu, del giornalista Gessi Adamoli e del conduttore Giovanni Porcella sono stati ripercorsi quegli anni, caratterizzati da miracolose salvezze e dolorose retrocessioni in serie B, momenti di grande esaltazione e feroci contestazioni. "Una volta si presentarono 2.500 tifosi sotto casa a Nervi - ha raccontato Gianni Fossati - forse proprio in occasione della cessione di Pruzzo alla Roma e papà disse la famosa frase avri ai chein, sciogli i cani... Era un altro calcio, fatto da uomini. O Rey di Crocefieschi era diventato impossibile trattenerlo, era un campione, andò alla Roma a vincere lo scudetto e la classifica cannonieri in serie A. Però al Genoa era rimasto cinque stagioni, oggi sarebbe impensabile soltanto immaginarlo".

