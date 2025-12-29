Il 2026 sarà l'anno del 'Volontariato per lo sviluppo sostenibile'

Il 2026 è stato proclamato dall’ONU “Anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile”. In Italia, le attività di volontariato saranno riconosciute ufficialmente: le competenze acquisite potranno essere certificate da enti del Terzo settore e valide nel curriculum scolastico, universitario e nei concorsi pubblici. Il decreto del 31 luglio stabilisce criteri, tutoraggio e documenti di trasparenza per attestare l’esperienza volontaria, senza nuovi costi per lo Stato.

