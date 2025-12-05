Ikea, lavoratori in agitazione per rinnovo contratto si uniscono alla protesta dei dipendenti ex Ilva. Ikea fornisce chiarimenti

I lavoratori Ikea hanno deciso di affiancare la vertenza dei dipendenti Ilva, raggiungendoli a Cornigliano e portando in piazza una protesta che, per loro, va avanti da mesi: il rinnovo del contratto integrativo aziendale, fermo al 2019. Il punto critico riguarda il contratto di secondo livello, che secondo i sindacati non risponde più alle esigenze del personale e, soprattutto, non tutela chi è stato assunto più di recente.

Il confronto con l’azienda è bloccato su diversi nodi: dal trattamento economico nei turni festivi alle modalità di organizzazione interna, fino al sistema di inquadramenti. I rappresentanti sindacali denunciano che alcune proposte dell’azienda creerebbero disparità evidenti tra personale storico e nuove leve, mentre altre prevedrebbero una revisione delle mansioni che, a loro giudizio, penalizzerebbe molti addetti. A preoccupare è anche l’idea di percorsi formativi troppo lunghi rispetto agli standard contrattuali nazionali.

Nota dell'Ufficio stampa IKEA Italia: "In merito allo sciopero indetto dalle sigle sindacali per oggi 5 dicembre, l'Azienda, pur nel pieno rispetto del diritto di sciopero, desidera fornire alcuni chiarimenti, auspicando una pronta ripresa di un dialogo costruttivo con tutte le parti coinvolte.

Per quanto concerne il premio di partecipazione, esso costituisce un sistema premiale strettamente correlato al raggiungimento di specifici obiettivi prefissati e condivisi con il sindacato. Purtroppo, il mancato conseguimento di tali obiettivi non consente, per l'anno in corso, di erogare il premio a tutti i co-worker. Rimane il rammarico per non aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto integrativo che avrebbe consentito a tutti i co-worker di fruire un premio di gran lunga migliorativo rispetto all’attuale sistema premiante.

Relativamente al Contratto Integrativo Aziendale, negli ultimi tre anni l’impegno dell’Azienda è stato volto a migliorare ulteriormente le condizioni economiche già riconosciute a tutti i co-worker dall’attuale Contratto Integrativo con interventi sia sul versante del welfare che delle maggiorazioni, in IKEA già ampiamente migliorative rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale. Si ritiene che la sottoscrizione di tale accordo per tempo avrebbe consentito a tutti i co-worker di raggiungere benefici economici importanti.

IKEA ha costantemente ricercato un confronto con le sigle sindacali e conferma la propria disponibilità a sottoscrivere il Contratto in qualsiasi momento – anche con una durata ridotta rispetto alla normale vigenza – sulla base della proposta aziendale, evidentemente migliorativa.

IKEA Italia intende inoltre ribadire che la propria strategia di business rimane saldamente allineata all'obiettivo di rendere il brand accessibile alla maggioranza delle persone, anche in un contesto storico in cui tutti i consumi sono significativamente influenzati da molti fattori".

