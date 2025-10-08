Ignazio Messina & C. introduce robot per la pulizia degli scafi: meno emissioni e più efficienza

Un'importante svolta tecnologica e ambientale per la compagnia genovese Ignazio Messina & C., che ha scelto di adottare un innovativo sistema robotico per la manutenzione degli scafi navali, puntando a ridurre consumi e impatto ambientale.

Grazie a una partnership con l’azienda norvegese Jotun, il gruppo ha installato per la prima volta sulla nave Jolly Rosa il sistema Hull Skating Solutions (HSS), che utilizza un robot telecomandato — il Jotun HullSkater, sviluppato insieme a Kongsberg — per monitorare e rimuovere in modo autonomo le incrostazioni biologiche che si formano sulle superfici subacquee dello scafo. Lo scrive il Secolo XIX nella sezione Blue Economy.

Queste incrostazioni, note come biofouling, aumentano la resistenza della nave durante la navigazione e comportano un maggiore consumo di carburante. Il sistema permette invece di mantenere gli scafi puliti in modo costante, migliorando le performance idrodinamiche e contribuendo a una significativa riduzione delle emissioni inquinanti.

Secondo le stime, l’adozione dell’HSS potrebbe portare a un risparmio annuale di oltre 11.800 tonnellate di CO₂, in linea con gli standard ISO 19030, che regolano la misurazione delle prestazioni dello scafo.

“È un passo concreto verso una navigazione più sostenibile”, ha commentato Andrea Gais, presidente della società. “Tecnologie come questa ci consentono di affrontare in modo più efficace le sfide ambientali e di guardare con decisione verso un futuro a basse emissioni”.

