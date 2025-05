Idrogeno verde, da Italgas e Gaxa fornitura al caseificio Podda in Sardegna

Italgas, Gaxa (Edison Energia) e Granarolo hanno sottoscritto un accordo per la fornitura di idrogeno verde miscelato fino al 20% con il metano allo stabilimento Casearia Podda di Sestu (Cagliari).

I dettagli operativi - Si tratta della prima volta - viene spiegato - che una miscela simile viene fornita a un'attività produttiva in modo continuativo. L'idrogeno di origine rinnovabile sarà prodotto attraverso elettrolisi dell'acqua nell'impianto Power to Gas di Italgas e distribuito mediante le reti "native digitali" realizzate dal gruppo in Sardegna. Gaxa, controllata da Edison Energia, si occuperà di fornire il mix di metano e idrogeno a Granarolo a partire da settembre 2025. Per l'operazione la Esco Geoside di Italgas provvederà a sostituire 2 generatori di vapore a olio combustibile con 3 generatori in grado di accogliere fino al 30% di idrogeno.

L'energia del futuro - "Distribuendo blend con idrogeno fino al 20% a servizio di un'attività produttiva - spiega l'amministratore delegato di Italgas Reti Pier Lorenzo Dell'Orco - stiamo mostrando nel concreto l'avanguardia del nostro network e le importanti possibilità di sviluppo sostenibile che si schiudono per il territorio". "È solo l'inizio - conclude - e presto l'idrogeno sarà messo a disposizione anche del trasporto pubblico locale e dei consumi domestici. L'energia del futuro è già realtà per la Sardegna".



La soddisfazione delle parti - Per l'amministratore delegato di Gaxa Emanuela Gratteschi "l'accordo conferma il nostro impegno a offrire soluzioni personalizzate e innovative che valorizzino il territorio e supportino la crescita delle imprese locali", mentre il presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari sottolinea che Italgas e Gaxa "sono partner in grado di recepire la nostra volontà di ridurre in tutti gli stabilimenti del Gruppo l'impatto ambientale generato".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.