Idrogeno quando serve, non solo quando c’è il sole: la svolta dello stoccaggio fotocatalitico
di R.S.
I test mostrano tassi di produzione elevati anche al buio, con prestazioni superiori a molti sistemi analoghi
Un nuovo sistema fotocatalitico consente di produrre idrogeno sfruttando energia solare anche in assenza di luce, superando i limiti di intermittenza e stoccaggio. La miscela di nitruro di carbonio grafitico (g‑C₃N₄) e ammonio metatungstato (W12) immagazzina elettroni durante l’illuminazione, visibili dal cambio di colore della soluzione, e li rilascia su richiesta tramite un catalizzatore, senza elettricità esterna.
I test mostrano tassi di produzione elevati anche al buio, con prestazioni superiori a molti sistemi analoghi. La tecnologia riduce i rischi dello stoccaggio dell’idrogeno e permette di utilizzare energia solare raccolta in precedenza, aprendo la strada a un’idrogeno “on demand”, più sicuro e flessibile, ispirato al funzionamento della fotosintesi naturale.
