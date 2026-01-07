Iberdrola | bp pulse supera i 2.000 punti di ricarica nella penisola iberica e raddoppia sua rete in un anno

Iberdrola | BP Pulse, un’alleanza strategica tra Iberdrola e BP Pulse per l’implementazione di infrastrutture di ricarica pubbliche e ultraveloci per veicoli elettrici in Spagna e Portogallo, ha raggiunto un nuovo traguardo superando i 2.000 punti di ricarica pubblici operativi, un traguardo che consolida la sua leadership nel segmento della ricarica ultraveloce nella penisola iberica. Questa crescita, che significa il raddoppio della rete in meno di un anno, ha un impatto diretto sull’elettrificazione dei trasporti, consentendo di evitare oltre 28.000 tonnellate di emissioni di CO₂ nel 2025.

Questa infrastruttura, distribuita in tutte le comunità autonome della Spagna e nelle regioni del Portogallo, rappresenta un nuovo passo avanti verso l’obiettivo di accelerare la mobilità elettrica e facilitare l’accesso in tutta la penisola a una rete di ricarica veloce e affidabile che offra soluzioni per tutte le tipologie di utenti.

Le colonnine sono posizionate strategicamente vicino a servizi e aree di sosta, con un processo di ricarica intuitivo e sistemi di pagamento agili che consentono agli autisti di concentrarsi sul viaggio senza complicazioni. Inoltre, quest’anno il sistema Autocharge (plug and charge) è stato implementato nella stragrande maggioranza della rete Iberdrola | bp pulse. L’azienda opera con la premessa di mettere l’autista al centro della propria strategia per offrire un’esperienza affidabile, semplice e innovativa sia agli utenti privati ​​che a quelli aziendali.

