IA International Advisors acquisisce 40% di Transatlantic Advisory: nasce operatore integrato per espansione internazionale

IA International Advisors, società di consulenza con oltre trent’anni di esperienza in progetti di internazionalizzazione industriale e corporate advisory, annuncia l’acquisizione del 40% della società italiana Transatlantic Advisory, attiva nei servizi di mobilità internazionale, educational advisory e consulenza visti.

Con questa partnership strategica nasce una piattaforma integrata capace di accompagnare aziende, manager e imprese familiari nell’espansione internazionale attraverso percorsi chiavi in mano tra Italia, Stati Uniti e altri mercati globali. L’obiettivo è offrire un sistema di supporto concreto, che unisce consulenza strategica, supporto e gestione operativa, competenze legali, fiscali e amministrative, garantendo continuità dal business plan all’insediamento effettivo.

La struttura delle due aziende offrirà una soluzione completa in grado di gestire con continuità tutti i passaggi necessari: l’analisi di fattibilità e la selezione del sito/location con ricerca di sedi, parchi industriali e gestione immobiliare; le relazioni con autorità locali e l’accesso ai fondi pubblici; la costituzione legale di entità estere e gli adempimenti secondo la compliance normativa. A questo si aggiunge poi la parte riguardante il supporto alla costruzione e l’avviamento operativo, fino alle fasi legate ai servizi: la ricerca del personale a livello locale e la gestione delle HR, la mobilità internazionale per i dirigenti e le loro famiglie con tutto ciò che questo comporta (visti, sanità, ecc.), oltre alla pianificazione delle attività di marketing.

Marco Civinini, Founder e Ceo di AI International Advisors, afferma: “In oltre trent’anni sul campo a livello internazionale, abbiamo compreso chiaramente che la chiave per operare sul mercato globale è garantire chiarezza dove c’è complessità. Con questa acquisizione, – prosegue Guglielmo Iodice, Founder e CEO di AI International Advisors – siamo ora in grado di accompagnare in modo sempre più efficace un’azienda nel processo di espansione internazionale, mappando il mercato target con un approccio strategico e operativo.”

Paolo Ceresa, Managing partner di Transatlantic Advisory aggiunge: “L’ingresso di IA nel capitale di Transatlantic Advisory consentirà di offrire ai nostri clienti un supporto strategico e operativo ancora più ampio, in particolare verso gli Stati Uniti. Il presidio consolidato su questo mercato è un valore aggiunto per portare in Italia una visione globale e sinergica”.

