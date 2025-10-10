I segreti del bosco con il tuttologo Silviotto da Savignone: "La stagione dei funghi non è finita"

Ormai è una stella della popolarità tanto in tv quanto su web. Riferimento a Silvio Grosso, più conosciuto come Silviotto da Savignone, volto noto del programma di Scignoria! in onda ogni giovedì sera su Telenord.

La sua lezione sul bosco e su una stagione dei funghi prolungata è già virale sui social. Qui la sintesi composta da Mike fC tra esemplari maschi e femmine...

