I ricordi della famiglia Nucera: "Quella volta che Ibra salì sulla nostra moto per arrivare all'Ariston"
di Gilberto Volpara
Nella prossima puntata di Benvenuti in Liguria su Telenord giovedì primo gennaio dalle 20.30
Oltre al racconto delle bontà gastronomiche e alle bellezze del paesaggio pietrese, nella prossima puntata di Benvenuti in Liguria che andrà in onda straordinariamente di giovedì dal cuore di Pietra Ligure - primo gennaio ore 20.30 - ci sarà spazio anche per una storia legata ai protagonisti che animano le cittadina savonese di ponente.
Riferimento a Franco Nocera, marito dell'assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella divenuto celebre nel 2021 per aver trasportato in sella alla propria moto Zlatan Ibrahimovic dall'autostrada A10 bloccata per gli infiniti rallentamenti al palco dell'Ariston di Sanremo dove era ospite d'eccezione del Festival.
A rispolverare quella vicenda sarà la stessa esponente della giunta guidata dal sindaco Luigi De Vincenzi.
