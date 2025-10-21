I problemi del centro storico a Telenord: presidente Cosso illustra prospettive del 'Forum permanente di confronto'

Telenord incontra il Municipio I per raccontare la nascita di un Forum Permanente di Confronto dedicato alle complessità del Centro Storico.

In un'intervista in esterna con Simona Cosso, presidente del Municipio I, la nostra Carlotta Nicoletti approfondisce obiettivi, criticità e prospettive di questa nuova iniziativa: uno spazio di dialogo continuo tra istituzioni, cittadini, associazioni e operatori economici, con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso le sfide urbanistiche, sociali e culturali di un’area tanto preziosa quanto delicata.

