Il Genoa lotta e illude con Vitinha, il Milan la ribalta in due minuti: al 'Ferraris' finisce 1-2

E' una sconfitta che non fa male dal punto di vista della classifica per il Genoa, ma brucia più di altre considerando quanto visto. I rossoblù stringono il Milan di Conceicao in una morsa per tutto il primo tempo, trovano il vantaggio nella ripresa ma in due minuti subiscono il clamoroso ribaltone rossonero, con Leao e l'autogol di Frendrup.

Fa male perché Maignan compie due autentici miracoli nel primo tempo, Leali invece è strepitoso a sbarrare la porta a Pulisic. Sono i rossoblù poi a trovare il meritato vantaggio con Vitinha al secondo pallone toccato, piattone al volo e prima gioia della stagione per il numero 9.

Ma chi di portoghese ferisce, di portoghese perisce: Gimenez sfrutta la prima disattenzione difensiva e scappa sulla fascia, Leao riceve il cross e dopo aver controllato trafigge Leali, con deviazione di Norton-Cuffy.

Rammarico per il Genoa che non fa in tempo a digerire il pareggio subìto e regala il vantaggio al Milan. Complice ancora Leao che cerca Felix, Frendrup lo anticipa ma buca anche il proprio portiere. E' la definitiva doccia fredda per i rossoblù, che non molla fino all'ultimo ma non riesce più a rendersi pericoloso come prima. Gli uomini di Vieira tirano il fiato dopo aver corso per oltre 70 minuti, il tempo passa e l'illusione svanisce.

Terza sconfitta consecutiva per i rossoblù, attesi dall'impegno a Napoli, senza Thorsby (squalificato per somma di ammonizioni) e senza la certezza di recuperare giocatori dall'infermeria. Fortunatamente la classifica sorride, a resta una sconfitta pesantissima da digerire.

LA CRONACA

8' - la prima occasione è per il Genoa, ed è una grande occasione: grande spunto di Norton-Cuffy che se ne va di forza, poi lascia partire il sinistro rasoterra: Maignan si distende alla grande

13' - si fa vedere anche il Milan: Vasquez anticipa tutti sulla sponda di Pulisic e si salva in corner

23' - Maignan miracoloso! corner a favore del Genoa, tocco sul secondo palo di Pulisic che anticipa Messias con il francese che la toglie dalla porta. Poi il il pubblico del Ferraris si infiamma per un recupero di Norton-Cuffy pulito su Hernandez

Cambio forzato per il Milan: infortunio per Fofana che lascia il posto a Rafa Leao

Ammonito Thorsby che, diffidato, salterà la gara contro il Napoli. Intanto torna a battere forte la pioggia

E' un Genoa che recupera palla e appena ha l'occasione cerca di cogliere l'uomo tra gli spazi: applaude il pubblico del Ferraris

Brutta palla persa dal Genoa, ne approfitta Theo che si invola verso la porta: tiro centrale che Leali controlla in due tempi

39 ' - Ancora il Genoa pericoloso: grande sforzo di Sabelli che sfreccia per servire Norton-Cuffy, cross in mezzo per Messias che prova di punta con il sinistro, deviato: sul corner successivo colpisce Sabelli e Maignan blocca

42' - LEALI! Salvataggio mostruoso del portiere rossoblù in uscita bassa su Pulisic, a pochissimi metri dalla porta

Finisce dopo due minuti di recupero un primo tempo da capogiro

SECONDO TEMPO

Primo cambio per il Genoa: esce Sabelli, entra Zanoli con Norton-Cuffy che scala in difesa

48' - l'azione insistita del Genoa porta al tiro du Frendrup, a lato

53' - gioco fermo per alcuni minuti per una manata a Masini da Loftus-Cheek, che gli causa perdita di sangue. Dpo l'intervento dello staff medico il giocatore torna in campo

58' - ancora una volta, recupero e occasione per il Genoa: Pinamonti bassop per Thorsby che fa da sponda bassa per Frendrup, il tiro finisce di poco a lato

Secondo cambio in casa Genoa: Messias esce tra gli applausi, sostituito da Vitinha

60' vantaggio Genoa! Vitinha appena entrato fa gol! Si parte dal recupero di De Winter, poi il tocco di tutti i terminali offensivi del Grifone, Martin scodella in mezzo per il piattone al volo del portoghese, che si sblocca. Genoa in meritato vantaggio

Protesta tutto lo stadio per un contrasto in area tra Vitinha e Pavlovic: mini check del Var e partita che continua. Pioggia torrenziale su Marassi

73' - Arriva al tiro il Milan, Rejnders alle stelle da centro area di sinistro

Al 75' il pareggio del Milan con Rafa Leao: scappa sulla fascia Gimenez che mette in mezzo, il portoghese controlla e trafigge Leali

Clamoroso ribaltone al 'Ferraris': dopo il pareggio il Milan torna ad attaccare e trova il 2-1, autogol di Frendrup che anticipa l'avversario e buca Leali. Incredibile

Leali salva su Leao al 93'. Genoa arrembante conquista un corner dietro l'altro, ma il risultato non cambia. Il Milan vince 2-1 a l 'Ferraris'. I tifosi applaudono la squadra, ma a denti stretti

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli (dal 46' Zanoli), De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy (dal 86' Ekhator, Messias (dal 59' Vitinha), Thorsby (dal 72' Ahanor); Pinamonti. Allenatore: Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori(dal 79' Walker), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (dal 69' Joao Felix), Fofana (dal 28' Leao), Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic (dal 79' Musah), Loftus-Cheek; Jovic (dal 69' Gimenez). Allenatore: Conceiçao

Arbitro: Collu di Cagliari

AMMONITI: Pavlovic. Loftus-Cheek, Leao, Walker (M); Thorsby (G)

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.