"I 100 pazzi" invadono il Porto Antico sabato 13 settembre dalle 18
di Anna Li Vigni
Gli improvvisatori teatrali, provenienti da tutta Italia, daranno vita allo spettacolo più folle della Liguria
"I 100 Pazzi": Il Porto Antico di Genova si tasforma in un palcoscenico di follia improvvisata!"
L’improvvisazione teatrale, teatro del momento - L’improvvisazione teatrale è una forma d’arte scenica dal vivo in cui tutto trama, personaggi e dialoghi, nasce sul momento. Senza copione, senza limiti, solo creatività pura e interazione diretta con il pubblico. Gli attori partono spesso da un semplice spunto lanciato dagli spettatori e da lì costruiscono mondi sorprendenti, commoventi o esilaranti.
I 100 Pazzi tornano in scena… e in strada! - Dopo il successo delle edizioni precedenti, i100 Pazzi! Gli improvvisatori teatrali provenienti da ogni parte d’Italia si danno appuntamento a Genova, nel suggestivo scenario del Porto Antico, per dar vita all’evento più folle della Liguria.
Uno spettacolo gratuito, aperto e travolgente - La manifestazione sarà completamente gratuita e unirà spettacolo teatrale e flash mob di improvvisazione: un mix esplosivo di giochi scenici, sorprese e coinvolgimento diretto del pubblico, che si ritroverà a essere insieme spettatore e protagonista di performance imprevedibili e irresistibili.
Partecipazione e dettagli organizzativi - L’evento è aperto a tutti gli improvvisatori con almeno un anno di esperienza. È richiesto di indossare la maglietta della propria associazione; in alternativa, è sufficiente una t-shirt nera.
Appuntamento per il coordinamento alle ore 16:00, direttamente al Porto Antico. Preparati a giocare, sorprendere e lasciarti sorprendere!
