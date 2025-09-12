"I 100 pazzi" invadono il Porto Antico sabato 13 settembre dalle 18

"I 100 Pazzi": Il Porto Antico di Genova si tasforma in un palcoscenico di follia improvvisata!"

L’improvvisazione teatrale, teatro del momento - L’improvvisazione teatrale è una forma d’arte scenica dal vivo in cui tutto trama, personaggi e dialoghi, nasce sul momento. Senza copione, senza limiti, solo creatività pura e interazione diretta con il pubblico. Gli attori partono spesso da un semplice spunto lanciato dagli spettatori e da lì costruiscono mondi sorprendenti, commoventi o esilaranti.

I 100 Pazzi tornano in scena… e in strada! - Dopo il successo delle edizioni precedenti, i100 Pazzi! Gli improvvisatori teatrali provenienti da ogni parte d’Italia si danno appuntamento a Genova, nel suggestivo scenario del Porto Antico, per dar vita all’evento più folle della Liguria.

Uno spettacolo gratuito, aperto e travolgente - La manifestazione sarà completamente gratuita e unirà spettacolo teatrale e flash mob di improvvisazione: un mix esplosivo di giochi scenici, sorprese e coinvolgimento diretto del pubblico, che si ritroverà a essere insieme spettatore e protagonista di performance imprevedibili e irresistibili.

Partecipazione e dettagli organizzativi - L’evento è aperto a tutti gli improvvisatori con almeno un anno di esperienza. È richiesto di indossare la maglietta della propria associazione; in alternativa, è sufficiente una t-shirt nera.

Appuntamento per il coordinamento alle ore 16:00, direttamente al Porto Antico. Preparati a giocare, sorprendere e lasciarti sorprendere!

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.