HYDS costruirà un elettrolizzatore per avviare produzione idrogeno verde nel porto di Göteborg

L’azienda norvegese Hydrogen Solutions AS (HYDS) prevede di costruire un elettrolizzatore di idrogeno e quindi avviare la produzione di idrogeno verde nel porto di Göteborg. L’investimento rafforza il ruolo del porto come hub per i combustibili fossili e consente la transizione di diverse modalità di trasporto all’interno e intorno al porto. La produzione di idrogeno dovrebbe essere operativa entro il 2029.

Nel 2021, il porto di Göteborg e la società energetica norvegese Statkraft hanno firmato un accordo per valutare le condizioni per la produzione di idrogeno all’interno dell’area portuale. Da allora, il progetto è progredito, incluso il completamento delle procedure di autorizzazione necessarie per la costruzione dell’elettrolizzatore.

HYDS ha ora acquisito la società di progetto da Statkraft, inclusi il contratto di locazione con il porto di Göteborg, l’autorizzazione ambientale per l’impianto e i finanziamenti esterni. Grazie a tutto questo, la fase di avvio sarà breve e HYDS punta ad avviare la produzione di idrogeno verde nel 2029.

L’impianto è progettato con una capacità da cinque a dieci MW, consentendo la produzione di due-quattro tonnellate di idrogeno al giorno. Ciò corrisponde a un massimo di 20.000 litri di gasolio e può contribuire a ridurre le emissioni di CO₂ fino a 60 tonnellate al giorno.

“Diamo un caloroso benvenuto a HYDS nel porto di Göteborg e consideriamo molto positivamente il loro investimento nell’idrogeno verde nell’area portuale. Qui è in atto una transizione verso molti combustibili diversi e la produzione di idrogeno verde nel porto crea le condizioni per la transizione di diverse modalità di trasporto all’interno e intorno al porto”, afferma Viktor Allgurén, Responsabile dell’Innovazione del Porto di Göteborg.

Il Porto di Göteborg sta lavorando sistematicamente per creare un’infrastruttura in cui siano disponibili diversi combustibili non fossili per soddisfare le diverse esigenze di trasporto. All’interno dell’area portuale, l’azienda produttrice di idrogeno Hydri gestisce già una stazione pubblica di rifornimento di idrogeno per veicoli e macchinari alimentati a idrogeno. Con l’avanzare dei progetti per l’elettrolizzatore, il porto disporrà di un’infrastruttura completa per l’idrogeno, dalla produzione alla distribuzione e all’utilizzo finale.

Per HYDS, l’insediamento nel porto di Göteborg rappresenta un investimento strategico nella produzione di idrogeno verde, dove esiste un forte potenziale di utilizzo.

“Non vediamo l’ora di sviluppare il progetto e di portarlo a termine fino a una decisione finale di investimento nella prima metà del 2027. Il porto di Göteborg è il luogo perfetto per la nostra crescita. Qui convergono industria, logistica e attività marittime, e la necessità di combustibili fossili è tangibile e in crescita. Costruendo un elettrolizzatore nel porto, stiamo compiendo un passo importante verso la disponibilità di idrogeno verde dove è realmente necessario”, afferma Frode Kirkedam, CEO di HYDS.

Il nuovo impianto utilizzerà energia elettrica rinnovabile insieme all’acqua per produrre idrogeno verde, che verrà poi distribuito e venduto a clienti esterni. L’idrogeno può essere immagazzinato e utilizzato in diverse modalità di trasporto, principalmente per il trasporto pesante. L’uso dell’idrogeno non produce praticamente alcuna emissione, a parte il vapore acqueo.

