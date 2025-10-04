Heilbronn, Assen e Siena vincono gli European Green Cities Awards 2027

Sono stati annunciati i vincitori degli European Green Cities Awards 2027. Heilbronn (Germania) sarà la Capitale Verde Europea nel 2027. Il premio European Green Leaf, riservato alle città più piccole, è stato assegnato ad Assen (Paesi Bassi) e Siena (Italia).

La giuria di esperti ha incoronato Heilbronn Capitale Verde Europea 2026 per aver ottenuto il massimo punteggio in termini di qualità dell’aria, acqua, rumore, adattamento ai cambiamenti climatici ed economia circolare. La giuria è rimasta colpita anche dagli ambiziosi obiettivi della città per il 2035, nonché dalle collaborazioni regionali che Heilbronn ha instaurato per migliorare ulteriormente la qualità dell’aria e la riduzione del rumore.

Entrambi i vincitori del Green Leaf, Assen e Siena , hanno impressionato la giuria con i loro approcci unici nel coinvolgere le loro comunità nella transizione verde. Assen è stata elogiata per il forte impegno verso la circolarità e la mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché per le innovative politiche di gestione dei rifiuti. La giuria ha inoltre riconosciuto le significative riduzioni di CO₂ ottenute attraverso la ristrutturazione degli edifici. La giuria ha elogiato Siena per le sue aree verdi e l’uso sostenibile del suolo, nonché per gli efficaci sistemi di gestione dei rifiuti. La giuria ha riconosciuto che la città ha raggiunto un impressionante 61,4% di riciclaggio dei rifiuti urbani e ha ridotto lo smaltimento in discarica a solo l’1%.

I vincitori riceveranno una sovvenzione per un ulteriore supporto nei loro sforzi verdi: un premio di 600.000 € per la Capitale Verde Heilbronn e di 200.000 € ciascuno per le città Green Leaf di Assen e Siena .

Quest’anno, un totale di 20 città hanno gareggiato per i premi. Una giuria internazionale composta da sette esperti indipendenti in sostenibilità urbana ha valutato ogni candidatura e selezionato sette città finaliste .

La Commissaria per l’Ambiente, la Resilienza Idrica e un’Economia Circolare Competitiva, Jessika Roswall, ha dichiarato: “Ogni anno, il premio Capitale Verde Europea e il premio Foglia Verde Europea premiano le città che si impegnano a essere all’avanguardia nella sostenibilità urbana e ambientale. Città che, in parole povere, danno il buon esempio. Sono lieta di congratularmi con Heilbronn, Assen e Siena per aver ricevuto questi titoli per l’anno 2027. Si tratta di un riconoscimento e di una responsabilità: siete i nostri nuovi ambasciatori della transizione verde”.

