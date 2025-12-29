Hamas alla porta accanto: chi sono i nove 'benefattori' arrestati a Genova. Ne discutono Bordilli (Lega) e Caputo (Pd)

Su impulso della Procura di Genova sono state arrestate nove persone sospettati di finanziare Hamas, in un’operazione che ha acceso l’attenzione su presunti flussi economici destinati all’organizzazione terroristica palestinese. Le autorità hanno sottolineato che le indagini mirano a ricostruire la rete di sostegno economico e i legami con l’associazione, mentre i legali degli indagati ribadiscono che i loro assistiti svolgevano solo beneficenza.





Ne discutono in studio Paola Bordilli (Lega) e Martina Caputo (Pd), confrontandosi sulle implicazioni politiche e sociali della vicenda, sull’importanza della sicurezza e della prevenzione del finanziamento al terrorismo, e sull’impatto sulle comunità locali.





Il caso ha suscitato interesse anche nei media e nella cittadinanza genovese, con particolare attenzione alla necessità di trasparenza nelle indagini e al rispetto dei diritti degli arrestati, in attesa delle prossime fasi del procedimento giudiziario.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.