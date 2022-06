Guerra, viceministra degli Esteri Sereni: "Aggressione russa ingiustificata, siamo per il cessate il fuoco"

di Giorgia Fabiocchi

La deputata del Partito democratico è intervenuta negli studi di Telenord durante il nostro programma di approfondimento 'Primo piano'

La viceministra agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Marina Sereni, deputata del Partito democratico, è intervenuta oggi negli studi di Telenord durante il programma di approfondimento Primo piano. Sereni, a Genova per sostenere il candidato sindaco dell'area progressista Ariel Dello Strologo e i candidati al consiglio comunale dem, in vista del voto del prossimo 12 giugno, ha fatto il punto della situazione sulla guerra in corso in Ucraina.

"Siamo al fianco dell'Ucraina perché l'aggressione russa è totalmente illegale e ingiustificata e perché l'Ucraina si sta difendendo nel suo territorio - ha spiegato la viceministra Marina Sereni -, l'Ucraina è un Paese sovrano, indipendente e che è stato aggredito. È quindi giusto che l'Italia e l'Europa sostengano questo Paese con aiuti umanitari, finanziari e anche sul versante della difesa. Il governo ha agito sulla base di un voto in Parlamento".

La viceministra Marina Sereni ribadisce la posizione dell'esecutivo Draghi: "Noi siamo con l'Ucraina e siamo a favore del cessate il fuoco, la nostra priorità è fermare questa guerra, ma l'Ucraina dobbiamo metterla nelle condizioni di sedersi intorno a un tavolo".