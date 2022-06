Camera di Commercio, Odone: "Se la guerra non si accanisce il prossimo anno tassi normali"

di Redazione

"Se la guerra non si accanisce troppo il prossimo anno potremmo tornare a dei tassi normali"

Paolo Odone, presidente della Camera di Commercio di Genova, commenta a Telenord, il regolamento della cassa commercio Liguria approvato dalla Giunta della Regione Liguria. Lo strumento partirà dal prossimo mese di luglio ed avrà una retroattività dal 1° gennaio 2021 e prevede 'l'arrivo' 11 milioni di euro per garantire l’accesso al credito delle imprese.





"E' una bella notizia, ci abbiamo lavorato molto perchè c'era solo una cassa per l'artigianato e non per il commercio, che ha sofferto molto in questi ultimi anni. La Regione ha voluto riaprirci le porte dei finanziamenti facilitati", sottolinea Odone.

"Se la guerra non si accanisce troppo il prossimo anno potremmo tornare a dei tassi normali. Ma tutto è legato al prezzo del petrolio, del grano, la cosa è impressionante", ha aggiunto il presidente commentando l'aumento dei tassi.