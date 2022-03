Guerra in Ucraina, missione Humanitas: "Negli ultimi giorni i profughi preferiscono rimanere nel proprio Paese"

di Giorgia Fabiocchi

Prosegue la resistenza del popolo ucraino. "Vi è soprattutto la speranza che possa arrivare presto il cessate il fuoco".

Arriverà verso la mezzanotte di oggi (lunedì 28 marzo ndr), in piazza Della Vittoria a Genova, il pullman dell’associazione Humanitas, coordinato da Claudia Bortolotti, che è già alla sua terza missione. Trenta i profughi che verranno accompagnati in Italia e smistati in alcune province del Nord, tra cui Udine e Brescia, e che verranno accolti da diverse famiglie italiane.

Negli ultimi giorni è tanta, come ha spiegato ai microfoni di Telenord Claudia Bortolotti, "la speranza per la popolazione ucraina che a breve possa essere raggiunto il cessate il fuoco". Nel frattempo a Leopoli, dove doveva arrivare il pullman di Humanitas sabato scorso, la situazione, dopo i bombardamenti del weekend, è al momento molto tesa. E si intrecciano, lungo il tragitto che li porta in salvo, le storie di vita di donne, bambini e di tanti animali orfani dei propri padroni.