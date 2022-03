Guerra in Ucraina, gli aiuti da Genova arrivati a Ternopil: "Grazie della vostra generosità"

di Marco Innocenti

Gli ultimi due tir inviati sono arrivati poche ore fa a destinazione

Sono arrivati a destinazione poche ore fa, intorno alle 13, i due tir di aiuti inviati da Genova verso l'Ucraina per sostenere le popolazioni colpite dall'invasione russa. In un video, diffuso dal capo della comunità ucraina di Genova padre Vitaly Tarasenko, si può vedere l'arrivo di uno dei due camion e l'apertura del portellone, fino alla catena umana allestita per scaricare le tante scatole di viveri e vestiti giunte dall'Italia.