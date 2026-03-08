Guerra in Medio Oriente, rischio +10 miliardi di costi energetici per le imprese italiane
di R.S.
La situazione rischia di rallentare la ripresa economica e mettere sotto pressione il sistema produttivo
Le associazioni d’impresa lanciano l’allarme: il conflitto in Medio Oriente potrebbe far aumentare i costi energetici per le aziende italiane di quasi 10 miliardi di euro nel 2026. Secondo la Cgia di Mestre i rincari riguarderebbero soprattutto l’elettricità (+7,2 miliardi) e il gas (+2,6 miliardi), con un aumento complessivo del 13,5%.
La situazione rischia di rallentare la ripresa economica e mettere sotto pressione il sistema produttivo. A rischio anche 27,8 miliardi di export del made in Italy e 15,9 miliardi di import energetico legati al Medio Oriente.
La Lombardia sarebbe la regione più colpita con un aumento dei costi energetici di 2,3 miliardi, seguita da Emilia-Romagna (+1,2 miliardi), Veneto (+1,1 miliardi), Piemonte (+879 milioni) e Toscana (+670 milioni).
I rincari colpirebbero in particolare i settori metallurgico, commerciale, alimentare, alberghiero, trasporti, logistica e chimica per quanto riguarda l’elettricità, mentre per il gas risultano più esposti l’estrattivo, la lavorazione alimentare, il tessile e la cantieristica navale.
Il governo valuta possibili interventi, tra cui l’attivazione delle accise mobili sui carburanti per contenere l’aumento dei prezzi.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie