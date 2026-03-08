Carburanti, Unc: gasolio oltre i 2 euro al litro in autostrada

Il prezzo del gasolio self service in autostrada supera i 2 euro al litro. Secondo i dati del Mimit analizzati dall’Unione Nazionale Consumatori, il costo medio è salito da 1,983 a 2,009 euro al litro, con un aumento che pesa per circa 1,30 euro su un pieno da 50 litri.

Anche la benzina continua a crescere: dopo aver toccato 1,8 euro al litro in autostrada, Calabria e Bolzano, oggi la stessa soglia viene raggiunta anche in Basilicata, Sicilia, Trento e Valle d’Aosta.

Per il gasolio le regioni più care sono Bolzano, Trento e Sicilia, mentre per la benzina i prezzi più alti si registrano a Bolzano, Calabria e Basilicata.

L’Unione Nazionale Consumatori chiede un intervento immediato del governo con un taglio delle accise di 10 centesimi, per frenare i rincari ed evitare effetti a catena sull’inflazione. Secondo il presidente Massimiliano Dona, l’intervento dovrebbe arrivare rapidamente per bloccare la speculazione sui prezzi dei carburanti.

