Gros inaugura hub logistico per i freschi a Guidonia: nuovo passo per sostenere la crescita

Il Gruppo Romano Supermercati (Gros), consorzio che riunisce diverse insegne della grande distribuzione attive nell’area di Roma e provincia, ha recentemente avviato le attività di un nuovo centro distributivo a Guidonia, progettato specificamente per la gestione dei prodotti freschi.

La nuova struttura copre una superficie di 30.000 metri quadrati ed è dotata di 78 baie di carico e scarico. Sarà destinata principalmente alla logistica di ortofrutta, prodotti ittici e gastronomia. Questo investimento nasce con l’obiettivo di accompagnare l’aumento dei volumi gestiti dal gruppo, che attualmente conta oltre 200 punti vendita.

Il nuovo hub logistico rappresenta un tassello chiave nella strategia di ottimizzazione della supply chain di Gros: migliorerà la puntualità delle consegne e ridurrà le inefficienze operative. Nella fase iniziale, il centro impiegherà circa 170 lavoratori, con prospettive di ulteriore ampliamento dell’organico.

Con questo sviluppo, la rete logistica del gruppo arriva a coprire complessivamente 117.000 metri quadrati di superfici operative, tutte localizzate nel Lazio.

