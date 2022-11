Gronda di Genova, Rixi: "Se l'avessimo costruita trent'anni fa, magari non avremmo avuto la tragedia del Morandi"

Serata genovese per il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, che ha incontrato sostenitori e amici al ristorante 'Da Giacomo'. È stata anche l'occasione per fare il punto su due opere su cui si sta discutendo ampiament: la gronda e la diga. Intanto l'infrastruttura stradare: "L'obiettivo è partire con il lotto zero entro la fine dell'anno, il resto da gennaio in poi. È un'opera necessaria per poter rigenerare tutto il sistema attuale di collegamenti: se non alleggeriamo il traffico ci sarebbero seri problemi. Alcune opere andranno rifatte da zero nei prossimi anni: la Gronda serve proprio come viabilità alternativa. E se l'avessimo fatta trent'anni fa, magari non avremmo vissuto la tragedia del Morandi".

Poi il punto sull'opera che cambierà il volto del porto: "La diga è fondamentale, opera marittima principale del Paese: permetterà alla città uno sviluppo per i prossimi 90 anni. Sarà unica al mondo: stiamo scommettendo sul fatto che l'Italia possa tornare competitiva".