Greta Thunberg: "Grazie Genova, i portuali mi hanno commosso, tutti insieme continuiamo la lotta"

Greta Thunberg, affiancata da Francesca Albanese e dall’attivista brasiliano Thiago Avila, ha preso la parola denunciando quello che definisce "la distruzione sistematica del popolo palestinese". Ha accusato Israele di "colpire quotidianamente i civili e di trasformare perfino gli aiuti umanitari in strumenti di pressione". Secondo quanto riferito, "la quasi totalità della popolazione di Gaza vive in condizioni di fame", un dato che per lei rappresenta il fallimento della comunità internazionale.

"Negli ultimi anni – ha affermato – il mondo ha mostrato quanto poco sia disposto a proteggere i palestinesi. I leader politici continuano a girarsi dall’altra parte, permettendo che l’orrore prosegua. Il potere, ancora una volta, viene prima della vita e della dignità delle persone. Per questo, ora più che mai, tocca a noi reagire. E voglio dirlo chiaramente: Genova merita gratitudine. Siete stati un punto di luce".





Tra gli applausi, l’attivista ha invitato il pubblico a non restare passivo di fronte alle violazioni dei diritti umani: "Abbiamo il dovere di parlare, non di tacere. La nostra presenza qui oggi serve a rompere qualsiasi forma di complicità e a mandare un messaggio inequivocabile ai governi: ciò che accade non può avvenire nel nostro nome".

Ha ricordato anche la sua esperienza sulla Flotilla, spiegando che i video dello sciopero dei portuali genovesi l’hanno profondamente commossa: "Mi sono messa a piangere quando li ho visti. In un mondo che sembra aver smarrito la capacità di provare empatia, quel gesto mi ha fatto capire che esiste ancora chi non rinuncia alla propria umanità. Per questo oggi sono qui con voi, con totale convinzione, orgogliosa di considerarvi compagni di lotta".





Nella parte conclusiva del suo intervento, Thunberg ha lanciato un appello alla perseveranza: "Quel che stiamo facendo mostra il lato migliore dell’essere umano. Dobbiamo continuare, giorno dopo giorno, a farci sentire. Non vedo l’ora di vivere questa giornata al vostro fianco. Andiamo avanti insieme".

