Gregucci sulla crisi della Samp: “Serve restituire il club a chi lo ama davvero”

Angelo Gregucci, allenatore di lunga esperienza e collaboratore tecnico nella recente gestione della Sampdoria al fianco di Attilio Lombardo e Alberico Evani, ha espresso al sito specializzato News.Superscommesse.it il suo punto di vista sul drammatico avvio di stagione dei blucerchiati in Serie B. Dopo quattro giornate, la Sampdoria si ritrova all’ultimo posto in classifica con zero punti, soltanto due gol segnati e ben otto subiti. Una situazione che ha acceso i riflettori su una crisi che va oltre i risultati del campo, coinvolgendo l’intero sistema-squadra, dalla dirigenza alla componente tecnica. Gregucci, che conosce a fondo l’ambiente doriano, ha indicato una via d’uscita che parte da un ritorno all’essenza stessa del club: il legame con le persone che ne hanno scritto la storia e che ne conservano ancora oggi i valori più profondi.

Dalla crisi, dice Gregucci, "si esce tornando a fare cose molto semplici: qualcuno che ama davvero la Sampdoria – come Vialli, Mancini, Lombardo, Evani – sa bene quale potrebbe essere la soluzione. Loro vogliono restituire alla Samp ciò che la squadra ha dato loro negli anni. Non si parla solo di una società con una storia importante, ma di un club con un enorme appeal emotivo".

Secondo l'ex collaboratore doriano non è solo una questione di campo o di tattica, ma di identità. Per lui, il futuro della Samp passa da un ritorno alle origini, da una gestione affidata a chi vive la maglia con passione e competenza: "Se la Sampdoria verrà restituita con intelligenza e cautela alle persone che la amano veramente, uscirà fuori da questa situazione. Questa è la strada per lasciare alle spalle tutti i problemi ed evitare di sprofondare".

Parole chiare, che rappresentano un vero e proprio richiamo all’anima del club. In un momento storico complicato, la Sampdoria ha bisogno di ritrovare solidità, entusiasmo e senso di appartenenza e per Gregucci, questo può avvenire solo se a guidarla saranno figure che conoscono e rispettano davvero il valore di quei colori.

