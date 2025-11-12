Green Economy in crescita: in Italia oltre un’impresa su tre investe nella sostenibilità

Negli ultimi cinque anni, più di un’impresa italiana su tre ha puntato sulla transizione verde. Secondo il Rapporto GreenItaly 2025, tra il 2019 e il 2024 sono state 578.450 le imprese extra-agricole che hanno realizzato investimenti in tecnologie o processi ecosostenibili, pari al 38,7% del totale.

Il trend positivo si riflette anche sul fronte occupazionale: nel 2024 i green jobs hanno raggiunto quota 3,3 milioni di lavoratori, in crescita del 4,3% rispetto al 2023, e rappresentano oggi il 13,8% degli occupati.

A livello territoriale, il Nord-Ovest guida la classifica con il 32,8% del totale delle imprese verdi, seguito da Nord-Est (23,6%), Mezzogiorno (23,1%) e Centro (20,5%). La Lombardia si conferma locomotiva della sostenibilità con oltre 102.000 imprese eco-investitrici, seguita da Veneto, Lazio, Campania ed Emilia-Romagna.

L’Italia primeggia anche nel riciclo: secondo Eurostat, il Paese avvia al recupero oltre il 92% dei rifiuti totali, superando Germania, Francia e Spagna.

Per Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, “la sfida green è la chiave per un’Italia più forte e inclusiva”. Gli fa eco Andrea Prete, presidente di Unioncamere: “Le imprese che innovano in chiave sostenibile non solo riducono le emissioni, ma sono anche più produttive: in media del 17% in più rispetto a quelle tradizionali”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.