Green Economy in crescita: in Italia oltre un’impresa su tre investe nella sostenibilità

Nel 2024 i green jobs hanno raggiunto quota 3,3 milioni di lavoratori, in crescita del 4,3% rispetto al 2023, e rappresentano oggi il 13,8% degli occupati

Negli ultimi cinque anni, più di un’impresa italiana su tre ha puntato sulla transizione verde. Secondo il Rapporto GreenItaly 2025, tra il 2019 e il 2024 sono state 578.450 le imprese extra-agricole che hanno realizzato investimenti in tecnologie o processi ecosostenibili, pari al 38,7% del totale.

Il trend positivo si riflette anche sul fronte occupazionale: nel 2024 i green jobs hanno raggiunto quota 3,3 milioni di lavoratori, in crescita del 4,3% rispetto al 2023, e rappresentano oggi il 13,8% degli occupati.

A livello territoriale, il Nord-Ovest guida la classifica con il 32,8% del totale delle imprese verdi, seguito da Nord-Est (23,6%), Mezzogiorno (23,1%) e Centro (20,5%). La Lombardia si conferma locomotiva della sostenibilità con oltre 102.000 imprese eco-investitrici, seguita da Veneto, Lazio, Campania ed Emilia-Romagna.

L’Italia primeggia anche nel riciclo: secondo Eurostat, il Paese avvia al recupero oltre il 92% dei rifiuti totali, superando Germania, Francia e Spagna.

Per Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, “la sfida green è la chiave per un’Italia più forte e inclusiva”. Gli fa eco Andrea Prete, presidente di Unioncamere: “Le imprese che innovano in chiave sostenibile non solo riducono le emissioni, ma sono anche più produttive: in media del 17% in più rispetto a quelle tradizionali”.

