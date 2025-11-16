Grave incidente nella notte in A12 tra Sestri Levante e Deiva, gravi due giovani

La scorsa notte, poco dopo l'una, una vettura con cinque ragazzi a bordo, nel tratto autostradale fra Sestri Levante e Deiva, nella zona dello cambio di corsia, ha avuto un grave incidente.

La vettura ne ha urtato una ferma ed ha finito la corsa sul tetto al di fuori della carreggiata. Tre degli occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente, mentre i due occupanti i posti anteriori sono rimasti bloccati all'interno. I Vigili del Fuoco di Chiavari hanno lavorato oltre un'ora per riuscire ad estricarli, facendone passare uno dal portellone e l'altro dalla porta, nonostante il ridotto spazio in cui potevano operare.

Autostrada A12 chiusa tutto il tempo delle operazioni di soccorso.

Sul posto Polizia Stradale, ente Autostrade e 118.









