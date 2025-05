Motociclista ferita gravemente, chiuso un tratto dell’A7 tra Bolzaneto e il bivio con la A12

Traffico bloccato lungo l’autostrada A7 Serravalle–Genova, dove nel primo pomeriggio di lunedì si è verificato un incidente autonomo che ha coinvolto una motociclista, poi trasportata in codice rosso in ospedale. Il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12, in direzione del capoluogo ligure, è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Intervento – L’allarme è scattato poco dopo le 15, all’altezza del chilometro 126 dell’A7. La dinamica ha visto la motociclista perdere il controllo del mezzo e finire violentemente nella corsia opposta. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale tecnico di Autostrade per l’Italia.

Sicurezza – In seguito al sinistro, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto interessato per consentire l’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata. All’interno della zona coinvolta si sono registrati rallentamenti e fino a un chilometro di coda in entrambe le direzioni.

Conseguenze – Le operazioni di recupero del mezzo e di rilievo da parte delle autorità competenti si sono protratte nel pomeriggio, causando disagi alla circolazione. La riapertura della tratta è prevista solo dopo il completamento delle verifiche necessarie da parte degli operatori autostradali.

(in aggiornamento)

