Granchio blu, i pescatori del Mar Ligure al momento non sono preoccupati: "Elevata salinità e basse temperature non favoriscono questa specie"

L' invasione del granchio blu non sembra per il momento preoccupare i pescatori del mar Ligure ''I biologi asseriscono che in liguria fu avvistato nel 2016 a La Spezia - spiega Alessandro Capelli, pescatore a strascico e presidente dell' associazione pescatori sestresi - ma le più basse temperature e maggior salinità, rispetto l'Adriatico, non rappresentano un terreno fertile per questa specie che sta devastando tutto il nord adriatico divorando pesci a molluschi. Sentiamo via radio i colleghi dell' Adriatico - continua Capelli- e sono davvero in crisi di fronte a un nuovo nemico: una femmina di granchio blu depone fino 700 mila uova all anno, da qui la proposta di concedere una deroga allo strascico in Veneto sotto costa con reti a maglia larga per catturare solo i granchi" . "I granchi blu sono ottimi da mangiare e figurano già nei menù dei ristoranti della costa adriatica - ha detto Roberto Trinca, venditore del mercato ittico genovese -. Noi vendiamo granchi reali provenienti dal Canada e dal nord Europa sono ricercati e hanno anche prezzi medio alti. Per ora i granchi blu sono venduti nei mercati della costa adriatica che con milioni di presenze non hanno problemi di smaltimento".